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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:12
До завтрашнего решения ФРС ещё возможны проскальзывания
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phantom_systems
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Додано: Вів 21 вер, 2021 20:21
Знов почпокали лонгустинів...
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Козак-характерник
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Додано: Вів 21 вер, 2021 22:13
phantom_systems написав:
До завтрашнего решения ФРС ещё возможны проскальзывания
По-идее, ФРС-ники в условиях такой нервозности на рынках должны источать оптимизм убедительно как никогда )) Но это если, конечно, не будет принято стратегическое решение столкнуть Китай с обрывчика, в двух шагах от которого тот сейчас замер...
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Додано: Вів 21 вер, 2021 22:36
Мысль промелькнула, что биток может сквизануть до 23к-24к, ордера расставлю на всякий случай, мало ли краш случится.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 23:18
Жоско чпокать лонгустинів...
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Козак-характерник
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Додано: Вів 21 вер, 2021 23:24
Козак-характерник написав:
Жоско чпокать лонгустинів...
заскринь статистику по депозиту, на мороженое хоть осталось?
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Ірина_
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