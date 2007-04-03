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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2733273427352736
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:47

  spacemachine написав:
  NAVM написав:Как думаете до скольки сквизанёт лайт когда дед предположительно коснётся 38.0-38.5к?

126-115


Начнём с того, что 37-38 ждут все обладатели фиата.Не берусь утверждать ничего на крипторынке. но в таких случаях дырку от бублика они обычно получают.примерно, как , ну ты помнишь про 25.
Продолжим тем, что по факту была заходная 5ка и теперь от неё вторая волна коррекции.Возможно структура сломается, но если нет, то 48-58 на горизонте.До сворачивания стимулов есть ещё время.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  phantom_systems написав:Взял зек в лонг по 0,0026 к деду и 107 к баксу


рассчитываешь на хардфорк?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 21:49

  Zebra написав:38к должны потрогать.


Это написал и нарисовал весь трейдо интернет
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 23:35

  Кучинелли написав:
  phantom_systems написав:Взял зек в лонг по 0,0026 к деду и 107 к баксу


рассчитываешь на хардфорк?

Он тоже должен помочь. Хало Арк вместо зк-снарка и унифицированные адреса наконец-то сделают зек действительно анонимной криптой. Многие конторы сознательно бойкотировали анонимные адреса. Да и вообще зек слишком укатали в пол в последнее время.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 00:28

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:38к должны потрогать.


Это написал и нарисовал весь трейдо интернет

Будет еще один пролив, в некотором виде рисуется голова плечи и биток скорее завершит год в коридоре 30-40к, чем 40-50к

вот эти размашистые движения битка туда сюда с нетипичной для него ампритудой и без скорого откупа с возвратом на точку пролива указывают на слабые бычьи настроения.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 00:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кто-то использует Кукоин? Бросайте реферальный линк.
Zebra
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