NAVM написав:Как думаете до скольки сквизанёт лайт когда дед предположительно коснётся 38.0-38.5к?
126-115
Начнём с того, что 37-38 ждут все обладатели фиата.Не берусь утверждать ничего на крипторынке. но в таких случаях дырку от бублика они обычно получают.примерно, как , ну ты помнишь про 25. Продолжим тем, что по факту была заходная 5ка и теперь от неё вторая волна коррекции.Возможно структура сломается, но если нет, то 48-58 на горизонте.До сворачивания стимулов есть ещё время.
phantom_systems написав:Взял зек в лонг по 0,0026 к деду и 107 к баксу
рассчитываешь на хардфорк?
Он тоже должен помочь. Хало Арк вместо зк-снарка и унифицированные адреса наконец-то сделают зек действительно анонимной криптой. Многие конторы сознательно бойкотировали анонимные адреса. Да и вообще зек слишком укатали в пол в последнее время.
Козак-характерник написав:Ось так можна шортити без ризику.
Зараз працюю з максимальним плечем по альтам і дєду. Але на 0,5% від депо.
Ну і для чого було відкривати протилежну позицію, коли можна було першу закрити з профітом? Тепер що, дивитися на цей зафіксований профіт між ними двома? Видит глаз, да зуб не ймет. Краще застейкати монетки під нормальний процент і захистити ціну зашортивши ф'ючерс, і спокійно процентики капають. Не потрібна та вся мишина возня з 0.5% від депозиту і хитрим манюпульом, хто кого перечпокає.