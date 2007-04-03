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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2734273527362737
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:12

  Mirax написав:Ну і для чого було відкривати протилежну позицію, коли можна було першу закрити з профітом?

Торгувати шорт-лонг без усіляких ризиків. Коригуючи потихеньку точку входу по шорт-лонг. В мене немає мети зірвати куш, а стабільно отримувати на морозиво. :)
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Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 25 вер, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:13

  Mirax написав:Не потрібна та вся мишина возня з 0.5% від депозиту і хитрим манюпульом, хто кого перечпокає. :lol:

Достепенно відомо, що КХ давно зачпокали на крипторинку і завдяки його доливанню грошей все ще пісенька іграє.

А воображаемое плече 75х с использованием 0.5% от депозита, это не что иное как вход в позицию на 37,5% от депозита. Если используется изоляция - это не что иное как стоп-лимит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 12:55

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:Можете Вы потрейдить деньгами в управлении? :)

Ні, кожний ризикує сам... :) Моя стратегія схожа з мамкіним трейдером... 8)


давайте майдан создадим, чтобы кто-то торговал или коллективная торговля? :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:03

  Козак-характерник написав:
  Mirax написав:Ну і для чого було відкривати протилежну позицію, коли можна було першу закрити з профітом?

Торгувати шорт-лонг без усіляких ризиків. Коригуючи потихеньку точку входу по шорт-лонг. В мене немає мети зірвати куш, а стабільно отримувати на морозиво. :)


Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов...Что это за стратегия такая?? Да дождись просадки по уму,зайди-продай на отскоке через сутки-двое..Волн падения всегда несколько,тебе ли об этом рассказывать...Упало с хорошей просадкой,или повторно,третий раз-вошел в лонг на среднесрок по человечески...А то все время-бл...цирк,йопане казино,лонгустов отчпокали....Да не лонгустов Вова-тебя чпокают судя по твоим контрпозициям...Биржевая ты мечта-стабильный поставщик комиссий :lol: Я б на месте Бинанс-тебе каждый день бы по морожену покупал бы..Ты им столько бабла сделал уже :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:21

  proftpd66 написав:давайте майдан создадим, чтобы кто-то торговал или коллективная торговля? :)

Тут справа динамічна дуже, а не статична. Та й торгівля різна: хтось торгує на споті, а хтось на фючах. Різне плече. На споті можна вже частково лонгувати. В разі падіння усередняти. Дивіться на кєшу і еос.

  osafly написав:Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов.

Кожний очить як він хоче. :mrgreen: Не по декілька баксів, а як мінімум 20-30 на добу.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:30

сейчас удары вниз идут. Куда сейчас по прет?

там написано х20.
на самом деле, там расчет другой, там х1-х3 максимум

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 13:35

  proftpd66 написав:сейчас удары вниз идут. Куда сейчас по прет?

Проти Вас. Так налаштовані торгові роботи бірж. Треба мати стратегію, хедж, дотримуватися ризик-менеджменту. Робити ставки, як в казіно - не по феншую. :) Ідеальні точки входу не можна визначити.
Козак-характерник
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