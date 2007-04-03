Торгувати шорт-лонг без усіляких ризиків. Коригуючи потихеньку точку входу по шорт-лонг. В мене немає мети зірвати куш, а стабільно отримувати на морозиво.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:12
Торгувати шорт-лонг без усіляких ризиків. Коригуючи потихеньку точку входу по шорт-лонг. В мене немає мети зірвати куш, а стабільно отримувати на морозиво.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Суб 25 вер, 2021 12:13, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:13
Достепенно відомо, що КХ давно зачпокали на крипторинку і завдяки його доливанню грошей все ще пісенька іграє.
А воображаемое плече 75х с использованием 0.5% от депозита, это не что иное как вход в позицию на 37,5% от депозита. Если используется изоляция - это не что иное как стоп-лимит.
Додано: Суб 25 вер, 2021 12:55
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:03
Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов...Что это за стратегия такая?? Да дождись просадки по уму,зайди-продай на отскоке через сутки-двое..Волн падения всегда несколько,тебе ли об этом рассказывать...Упало с хорошей просадкой,или повторно,третий раз-вошел в лонг на среднесрок по человечески...А то все время-бл...цирк,йопане казино,лонгустов отчпокали....Да не лонгустов Вова-тебя чпокают судя по твоим контрпозициям...Биржевая ты мечта-стабильный поставщик комиссий Я б на месте Бинанс-тебе каждый день бы по морожену покупал бы..Ты им столько бабла сделал уже
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:21
Тут справа динамічна дуже, а не статична. Та й торгівля різна: хтось торгує на споті, а хтось на фючах. Різне плече. На споті можна вже частково лонгувати. В разі падіння усередняти. Дивіться на кєшу і еос.
Кожний очить як він хоче. Не по декілька баксів, а як мінімум 20-30 на добу.
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:30
Додано: Суб 25 вер, 2021 13:35
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