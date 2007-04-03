Mirax написав:Ну і для чого було відкривати протилежну позицію, коли можна було першу закрити з профітом?
Торгувати шорт-лонг без усіляких ризиків. Коригуючи потихеньку точку входу по шорт-лонг. В мене немає мети зірвати куш, а стабільно отримувати на морозиво.
Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов...Что это за стратегия такая?? Да дождись просадки по уму,зайди-продай на отскоке через сутки-двое..Волн падения всегда несколько,тебе ли об этом рассказывать...Упало с хорошей просадкой,или повторно,третий раз-вошел в лонг на среднесрок по человечески...А то все время-бл...цирк,йопане казино,лонгустов отчпокали....Да не лонгустов Вова-тебя чпокают судя по твоим контрпозициям...Биржевая ты мечта-стабильный поставщик комиссий Я б на месте Бинанс-тебе каждый день бы по морожену покупал бы..Ты им столько бабла сделал уже
proftpd66 написав:давайте майдан создадим, чтобы кто-то торговал или коллективная торговля?
Тут справа динамічна дуже, а не статична. Та й торгівля різна: хтось торгує на споті, а хтось на фючах. Різне плече. На споті можна вже частково лонгувати. В разі падіння усередняти. Дивіться на кєшу і еос.
osafly написав:Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов.
Кожний очить як він хоче. Не по декілька баксів, а як мінімум 20-30 на добу.