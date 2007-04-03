Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 16:39
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
купил zCash на 2к$ 109. Продать хочу по 160$
На споті?
нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.
proftpd66
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Додано: Суб 25 вер, 2021 16:41
proftpd66 написав:
нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.
Так це і є спот.
Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.
Козак-характерник
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Додано: Суб 25 вер, 2021 16:46
Козак-характерник написав: proftpd66 написав:
нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.
Так це і є спот.
Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.
zCash стоял 850$ в 2018 и 1600$ в 2017 перед запуском. Он бы на первом месте чем биток.
PS: кажется сейчас паника у амеров, на выходных кто-то перегоняет в налик. Сейчас распродажа началась. Медведи.
proftpd66
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Додано: Суб 25 вер, 2021 16:50
Козак-характерник + я взял для эксперимента, так как, главные новости были в среду. Про учетные ставки ФРС. Сейчас должны пойти на 50к по деду. Сейчас в два раза упасть не должны. Я думаю. Риск есть, конечно. Вряд ли собака упадет до 0.10$ сейчас из-за Китая
proftpd66
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:17
Сейчас биток рванет вверх
2001
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:18
2001 написав:
Сейчас биток рванет вверх
сейчас выходной и осень. Сейчас многие будут выводить, а рвануть может в понедельник.
Хотя, если сейчас рванет, то буду удивлен
proftpd66
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:35
биржа отрисовала падение собаки, чтобы стопы отбить.
proftpd66
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Додано: Суб 25 вер, 2021 17:40
proftpd66 написав:
биржа отрисовала падение собаки, чтобы стопы отбить.
Ось чому стопи - зло.
Козак-характерник
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Додано: Суб 25 вер, 2021 20:33
Козак-характерник написав:
Так це і є спот.
Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.
Средство для мытья унитазов продашь потом по 3.30+- незначительно,а может и по 3, ну а BCH по 400-380
А с ZEC прийдется распрощаться по 88-92 Это будет хороший "лох" в краткосроке
osafly
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Додано: Суб 25 вер, 2021 21:00
Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.
phantom_systems
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