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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2736273727382739>
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:39

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:купил zCash на 2к$ 109. Продать хочу по 160$

На споті?


нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:41

  proftpd66 написав:нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.

Так це і є спот. :) Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:46

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:нет, просто купил много монет без ничего. И покупал еще и по 92$ давно.

Так це і є спот. :) Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.


zCash стоял 850$ в 2018 и 1600$ в 2017 перед запуском. Он бы на первом месте чем биток.

PS: кажется сейчас паника у амеров, на выходных кто-то перегоняет в налик. Сейчас распродажа началась. Медведи.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 16:50

Козак-характерник
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я взял для эксперимента, так как, главные новости были в среду. Про учетные ставки ФРС. Сейчас должны пойти на 50к по деду. Сейчас в два раза упасть не должны. Я думаю. Риск есть, конечно. Вряд ли собака упадет до 0.10$ сейчас из-за Китая
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:17

Сейчас биток рванет вверх
2001
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:18

  2001 написав:Сейчас биток рванет вверх


сейчас выходной и осень. Сейчас многие будут выводить, а рвануть может в понедельник.

Хотя, если сейчас рванет, то буду удивлен
proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:35

биржа отрисовала падение собаки, чтобы стопы отбить.

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 17:40

  proftpd66 написав:биржа отрисовала падение собаки, чтобы стопы отбить.

Ось чому стопи - зло. 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 20:33

  Козак-характерник написав:Так це і є спот. :) Навіщо такі дорогі монети купляти? Еос і кєшу треба підбирати. Все інше - дорого.


Средство для мытья унитазов продашь потом по 3.30+- незначительно,а может и по 3, ну а BCH по 400-380 :mrgreen: А с ZEC прийдется распрощаться по 88-92 Это будет хороший "лох" в краткосроке
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:00

Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.
phantom_systems
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