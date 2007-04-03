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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:15
Лінк надувають через трубочку... Маніпулька продовжує крутити-мути, надуває вибірково альти, потім обвал. Одночасно всі альти не надуває. Не дає хеджувати іншою монетою.
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:16
Китай забирает ветер из парусов биткоина
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:50
Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
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