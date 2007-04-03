phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.
Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.
Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.