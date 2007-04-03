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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2736273727382739
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:15

Лінк надувають через трубочку... :| Маніпулька продовжує крутити-мути, надуває вибірково альти, потім обвал. Одночасно всі альти не надуває. Не дає хеджувати іншою монетою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:16

Китай забирает ветер из парусов биткоина

https://dengi.ua/finance/5466962-tsentr ... ezakonnymi
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 21:50

  phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.


Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 03:23

  osafly написав:
  phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.


Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.

Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 05:33

я думаю закупиться DASH

UPD:
в 12:00AM утром может быть куплю

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proftpd66
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  #<1 ... 2736273727382739
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