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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2737273827392740
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:21

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.


Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.

Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.


:D :D Ну вот их в пол укатают к концу сентября,а потом да....они сделают несколько десятков % и дальше еще ниже на дно....Что то ночь только прошла,с последнего моего поста,дед на штуку с небольшим припал,а альте так нехило поплохело,по 10+%..Туалетное средство как всегда,в авангарде падения...Я по нему вообще вне позиции и перезаходить буду крактковременно только под отскок,в районе 3-3.3...Нет-так нет.Нехай летит,эта долбаная фанера из ...овна и палок..Вообще альта сейчас-это довльно плохая идея,на такой доминации-очень опасно и непредсказуемо.Может 40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.Сейчас легче,проще и предсказуемее торговать биткоин под отскоки...
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:37

после отскока вниз, сейчас жесткое сопротивление, я думал что сейчас прыгать будет. Но от низа жесткое сопротивление на вверх. Давно такого не видел.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 11:40

  osafly написав:
  phantom_systems написав:
  osafly написав:Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.

Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.


:D :D Ну вот их в пол укатают к концу сентября,а потом да....они сделают несколько десятков % и дальше еще ниже на дно....Что то ночь только прошла,с последнего моего поста,дед на штуку с небольшим припал,а альте так нехило поплохело,по 10+%..Туалетное средство как всегда,в авангарде падения...Я по нему вообще вне позиции и перезаходить буду крактковременно только под отскок,в районе 3-3.3...Нет-так нет.Нехай летит,эта долбаная фанера из ...овна и палок..Вообще альта сейчас-это довльно плохая идея,на такой доминации-очень опасно и непредсказуемо.Может 40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.Сейчас легче,проще и предсказуемее торговать биткоин под отскоки...


мы инвестируем весь свой капитал?

СТОП 12$ из 75к$. Это так много что надо писать про "туалетное средство"?

даже СТОП 20$-40$ 75к$ копейка в море.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:03

  osafly написав:40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.


а если их взять в долго срок?

примерно, как купить монеты из серебра или золота.

серебро может быть в будущем 100 , из 23 сейчас. Так же и альта может подорожать. В 2002 году серебро было 1$. А сейчас было 14 и 27.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:46

уважаемые, как америка откроется в выходной сегодня?

думаю в низ. Хотя, в них уже и так сходили. Я не могу предугадать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:47

  proftpd66 написав:после отскока вниз, сейчас жесткое сопротивление, я думал что сейчас прыгать будет. Но от низа жесткое сопротивление на вверх. Давно такого не видел.

наделали дырок, теперь закрывают

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bred
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 12:49

bred

штаты тоже могут открыться гепом вниз. Но как будет хз

я собаку и рипл взял на низах не изолированный. Это значит что можно страховку увеличить. Залил 250$. Отображается что ликвидация собаки при 0.09$ что маловероятно что она будет по такой цене.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:16

Чпокать маніпуля!

Ось чому треба мати позиції в обидва боки... 8) Закрив шорт по кєше і знов відкрив... :D Відкрив нову точку входа по лонХу. На морозиво.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 13:39

я зашел на низах в xrp doge.

Выбрал неизолированный кросс, это значит что я могу профинансировать СТОП. Добавить денег чтобы стоп был внизу.

Зображення

Зображення

показано что я буду богатый 415$+317$ если мы вернемся к цене 3-4 недели назад.


И стоп был:

Зображення

я добавил 280$ на депозит и стопы эти уменьшись.
Это имеет смысл. Я профинансирую позицию.

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proftpd66
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