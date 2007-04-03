phantom_systems написав:Зек был по 60, когда дед около 10к болтался. Эос тогда меньше 3 был. Эти цены можем увидеть, если дед ниже 30к упадёт.
Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.
Ну вот их в пол укатают к концу сентября,а потом да....они сделают несколько десятков % и дальше еще ниже на дно....Что то ночь только прошла,с последнего моего поста,дед на штуку с небольшим припал,а альте так нехило поплохело,по 10+%..Туалетное средство как всегда,в авангарде падения...Я по нему вообще вне позиции и перезаходить буду крактковременно только под отскок,в районе 3-3.3...Нет-так нет.Нехай летит,эта долбаная фанера из ...овна и палок..Вообще альта сейчас-это довльно плохая идея,на такой доминации-очень опасно и непредсказуемо.Может 40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.Сейчас легче,проще и предсказуемее торговать биткоин под отскоки...
osafly написав:Цены что написал,Вы можете увидететь при падении деда в район 36-38тыс...Средство для унитазов-так 100% Биток ниже 30 и туалетное средство Вы увидете и вовсе по 2.4-2.7S Вообще ожидаю дно по этой монете в районе 1-1.25$ и вот оттуда,уже будут десятки иксов и все новости и по биржам,и по проекту,и по всей херне-муйне,найдут что придумать.
Оба ещё сделают хотя бы +20% к деду, тогда я с ними попрощаюсь. Зек после хард-форка, эос после запуска Буллиша.
Ну вот их в пол укатают к концу сентября,а потом да....они сделают несколько десятков % и дальше еще ниже на дно....Что то ночь только прошла,с последнего моего поста,дед на штуку с небольшим припал,а альте так нехило поплохело,по 10+%..Туалетное средство как всегда,в авангарде падения...Я по нему вообще вне позиции и перезаходить буду крактковременно только под отскок,в районе 3-3.3...Нет-так нет.Нехай летит,эта долбаная фанера из ...овна и палок..Вообще альта сейчас-это довльно плохая идея,на такой доминации-очень опасно и непредсказуемо.Может 40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.Сейчас легче,проще и предсказуемее торговать биткоин под отскоки...
мы инвестируем весь свой капитал?
СТОП 12$ из 75к$. Это так много что надо писать про "туалетное средство"?
osafly написав:40% пробить и трошки проехаться вниз,но может уже началась совершенно обратная реакция,при закреплении выше 42%-42.5+ это однозначно ж...па будет для альты и тогда....альсезон окончен,наградой будут "антииксы"....90-95% со знаком - в долгосроке.
а если их взять в долго срок?
примерно, как купить монеты из серебра или золота.
серебро может быть в будущем 100 , из 23 сейчас. Так же и альта может подорожать. В 2002 году серебро было 1$. А сейчас было 14 и 27.