Кроме того, Баффет купил акции банков до начала 2020, но потом вышел из них.
Он купит акции банков и потом будет говорить всем, банки не используйте, а используйте крипу?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:18
Кроме того, Баффет купил акции банков до начала 2020, но потом вышел из них.
Он купит акции банков и потом будет говорить всем, банки не используйте, а используйте крипу?
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:29
Кстати, зек всерьёз нацелился на ПоС
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:29
Маніпулька широким лезом викошує як лонгустинів, так і шортунів... Чпокає всіх!
Додано: Нед 26 вер, 2021 17:45
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:45
Туалетное средство-вообще нормальная,"технологичная" монета,но ее реально "рукожопая" команда,отвернула от него всех холдеров и инвесторов...И капа торгов по ней,всегда приличная,но не ростет падла уже 3 года подряд...И он выстрелит обязательно,но думаю не раньше 22 и позже года,только через обновления лоев,которые на данный момент,в районе 1.37....И тогда,через тернии к звездам...В этом году уже все...Время прое....но. Булиш,вряд ли исправит ситуацию,на падающем то глобально рынке,или в предверии его.Мало создать биржу-обменник,коих туева куча...Это реально дожно быть что то нормальное,востребованое и топовое.Оказаться на 40 месте с таким блокчейном-это просто уметь так надо облажаться,скатившись с топ 5 в топ 50. На данный момент,присутствует куда больше интересных монет,чтоб отвлекаться на это гов-но,для которого 5-6 баксов,непреодолимый предел,сколько бы биткоин не стоил.Будет по 1-1.5 бакса,тогда можно и посмотреть в его сторону.
Кур топчет, кошку топчет, собаку топчет. Барана топчет, даже быка топчет! - А вчера он на меня так посмотрел...
Додано: Нед 26 вер, 2021 18:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.
По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время.
Додано: Нед 26 вер, 2021 19:59
Додано: Нед 26 вер, 2021 20:05
Соглашусь с поднятой темой.Как тащить столько хлама за такие деньги - хз.Я ранее писал, что делаю ставку на монеты с ограниченной эмиссией. но что то этот фактор нифига не работает.Тут согласен с мыслью Фантома, что важно кто с каким баблом стоит за проектом.Время рассудит...
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