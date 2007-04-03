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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2739274027412742
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:18

Кроме того, Баффет купил акции банков до начала 2020, но потом вышел из них.

Он купит акции банков и потом будет говорить всем, банки не используйте, а используйте крипу? :lol: :lol:
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:29

Кстати, зек всерьёз нацелился на ПоС

ЧТО ИЗВЕСТНО О ПЕРЕХОДЕ ZCASH НА POS И ОПРОС ДЕРЖАТЕЛЕЙ ZEC
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:29

Маніпулька широким лезом викошує як лонгустинів, так і шортунів... :mrgreen: Чпокає всіх! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 17:45

  Козак-характерник написав:Маніпулька широким лезом викошує як лонгустинів, так і шортунів... :mrgreen: Чпокає всіх! :)


0.2% от 300$ = 0.6$

0.1% от 10к$ = 10$.

Брать этот минимум вроде бы легко :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:35

Кефір через трубочку надувають... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:45

  phantom_systems написав: Если они с таким баблом не выведут Буллиш на номер два в Штатах после Коинбэйса, тогда они выдающиеся рукожопы. Эос должен как минимум рядом с троном встать по капе.


Туалетное средство-вообще нормальная,"технологичная" монета,но ее реально "рукожопая" команда,отвернула от него всех холдеров и инвесторов...И капа торгов по ней,всегда приличная,но не ростет падла уже 3 года подряд...И он выстрелит обязательно,но думаю не раньше 22 и позже года,только через обновления лоев,которые на данный момент,в районе 1.37....И тогда,через тернии к звездам...В этом году уже все...Время прое....но. Булиш,вряд ли исправит ситуацию,на падающем то глобально рынке,или в предверии его.Мало создать биржу-обменник,коих туева куча...Это реально дожно быть что то нормальное,востребованое и топовое.Оказаться на 40 месте с таким блокчейном-это просто уметь так надо облажаться,скатившись с топ 5 в топ 50. На данный момент,присутствует куда больше интересных монет,чтоб отвлекаться на это гов-но,для которого 5-6 баксов,непреодолимый предел,сколько бы биткоин не стоил.Будет по 1-1.5 бакса,тогда можно и посмотреть в его сторону.

  Козак-характерник написав:Кефір через трубочку надувають... :|


Кур топчет, кошку топчет, собаку топчет. Барана топчет, даже быка топчет! - А вчера он на меня так посмотрел... :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 18:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.
По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 19:59

  proftpd66 написав:мозг кипит.

тренировка для мозга. Я не помню чтобы мозг так "сильно" работал

Поставь вместо 250 25000 и узнаешь, что такое кипит :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:05

  Alex2007 написав:В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.
По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время. :D


Соглашусь с поднятой темой.Как тащить столько хлама за такие деньги - хз.Я ранее писал, что делаю ставку на монеты с ограниченной эмиссией. но что то этот фактор нифига не работает.Тут согласен с мыслью Фантома, что важно кто с каким баблом стоит за проектом.Время рассудит...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:38

Лонгустинів багато. Ще не всіх їх маніпуль відчпокав. :|
Козак-характерник
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