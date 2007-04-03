Додано: Нед 26 вер, 2021 18:45

phantom_systems написав: Если они с таким баблом не выведут Буллиш на номер два в Штатах после Коинбэйса, тогда они выдающиеся рукожопы. Эос должен как минимум рядом с троном встать по капе. Если они с таким баблом не выведут Буллиш на номер два в Штатах после Коинбэйса, тогда они выдающиеся рукожопы. Эос должен как минимум рядом с троном встать по капе.

Козак-характерник написав: Кефір через трубочку надувають... Кефір через трубочку надувають...

Туалетное средство-вообще нормальная,"технологичная" монета,но ее реально "рукожопая" команда,отвернула от него всех холдеров и инвесторов...И капа торгов по ней,всегда приличная,но не ростет падла уже 3 года подряд...И он выстрелит обязательно,но думаю не раньше 22 и позже года,только через обновления лоев,которые на данный момент,в районе 1.37....И тогда,через тернии к звездам...В этом году уже все...Время прое....но. Булиш,вряд ли исправит ситуацию,на падающем то глобально рынке,или в предверии его.Мало создать биржу-обменник,коих туева куча...Это реально дожно быть что то нормальное,востребованое и топовое.Оказаться на 40 месте с таким блокчейном-это просто уметь так надо облажаться,скатившись с топ 5 в топ 50. На данный момент,присутствует куда больше интересных монет,чтоб отвлекаться на это гов-но,для которого 5-6 баксов,непреодолимый предел,сколько бы биткоин не стоил.Будет по 1-1.5 бакса,тогда можно и посмотреть в его сторону.Кур топчет, кошку топчет, собаку топчет. Барана топчет, даже быка топчет! - А вчера он на меня так посмотрел...