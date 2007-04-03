Додано: Пон 27 вер, 2021 06:07

Alex2007 написав: В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.

По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время. В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время.

почти

многие, вкладывают во все монеты сразу. Монеты с ТОП-100 растутпропорционально.(почти выделил)Потому что никто не знает какая выстрелит. Ваша теория НЕ подтвердилась, DOGE почти мертвый вырос.Любая старая монеты может вырасти, этого никто не знает.Для новых монет, биржи требуют залог средств от 100к$+ от авторов. Новые монеты более рискованные."Новые" надо понимать в каком смысле новые. Я вложил сам в KRB TLR он подорожал на 30% сам. Я для эксперимента вкладывал. И даже не много заработал после выхода. Но это ничего не значитт, кто-то кто владеет мог бы меня переиграть.(Либо один мой конкурент купил их больше чтобы потом сбить цену.)Любая старая или новая может выстрелить, по этому многие покупают все по чуть-чуть