Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18

А ведь когда-то козак был тру холдером и всех здесь на это агитировал. Не дождался ты булрана тогда, козаче. Я помню, как ты сдался холдить монеты и начал писать, что торговать выгодней. Вот так вот это ваше казино и работает. Забрало твою надежду и подменило на ложную. Значит и вера твоя в крипту была слаба. А теперь страдай, больше ничего не остается, как смотреть на то, как все улетело без тебя, а ты сидишь и пишешь про трубочку и чпоки. Реально не знаю как ты еще в силах терпеть, осознавая факт того, что теперь чпокают тебя, причем каждый день и за твои же деньги, в то время, как некоторые тогдашние из этой ветки, я уверен, заработали по несколько лимонов и давно уже отсюда свалили