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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2741274227432744>
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 20:38

Лонгустинів багато. Ще не всіх їх маніпуль відчпокав. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:51

  Козак-характерник написав:Лонгустинів багато. Ще не всіх їх маніпуль відчпокав. :|


Да-да Козаче,это была мощная мысль,один круговорот чпокарей...
Манипуль-лонгустив,лонгусти-хомяков,хомяки-свой мосх,СЭК-манипулей,адвокаты-СЭК,проститутки-адвокатов,полициянты-проституток и так до бесконечности,пока снова не дойдем до лонгустив :lol: :lol: Круг замкнулся.Сплошной чпоко-блокчейн-криптозаговор :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 22:11

  osafly написав:Да-да Козаче,это была мощная мысль,один круговорот чпокарей...
:)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 06:07

  Alex2007 написав:В том то и дело: складывается впечатление что проще создавать с нуля (или на какой-то основе) какие-то новые монеты с новыми названиями, чем тащить старые. Для того, чтобы поднять с колен старьё, его создателям нужно сильно стараться в бесконечных соревнованиях проектов или же надеяться, что условный Маск обратит свой взор на их детище.
По крайней мере, с точки зрения торгашей-создателей и отрисовать на графике как можно больше иксов за как можно меньшее время. :D


многие, вкладывают во все монеты сразу. Монеты с ТОП-100 растут почти пропорционально.

(почти выделил)

Потому что никто не знает какая выстрелит. Ваша теория НЕ подтвердилась, DOGE почти мертвый вырос.

Любая старая монеты может вырасти, этого никто не знает.

Для новых монет, биржи требуют залог средств от 100к$+ от авторов. Новые монеты более рискованные.

"Новые" надо понимать в каком смысле новые. Я вложил сам в KRB TLR он подорожал на 30% сам. Я для эксперимента вкладывал. И даже не много заработал после выхода. Но это ничего не значитт, кто-то кто владеет мог бы меня переиграть.

(Либо один мой конкурент купил их больше чтобы потом сбить цену.)

Любая старая или новая может выстрелить, по этому многие покупают все по чуть-чуть
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 09:02

  osafly написав:Казак,когда ты уже наконец поймешь,что лучше совершать пару сделок в месяц,а то и месяцев,чем делать кучу телодвижений за несколько баксов...Что это за стратегия такая?? Да дождись просадки по уму,зайди-продай на отскоке через сутки-двое..Волн падения всегда несколько,тебе ли об этом рассказывать...Упало с хорошей просадкой,или повторно,третий раз-вошел в лонг на среднесрок по человечески...А то все время-бл...цирк,йопане казино,лонгустов отчпокали....Да не лонгустов Вова-тебя чпокают судя по твоим контрпозициям...Биржевая ты мечта-стабильный поставщик комиссий :lol: Я б на месте Бинанс-тебе каждый день бы по морожену покупал бы..Ты им столько бабла сделал уже :mrgreen:


Да пусть делает что хочет - сюда зачем это всё постить? Тут же неизвестно сколько неофитов читает это и какие они выводы со всего сделают. Ну вот же - крутой чувак - "на мороженное" и все дела, что там сложного, риски контролируются... Ага. И беда не в том, что 100% сольют свои деньги , а в том что они будет генерироваться инфо шум на эту тему "цирк,йопане казино,лонгустов отчпокали...." бо гуру сказал.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 14:18

А ведь когда-то козак был тру холдером и всех здесь на это агитировал. Не дождался ты булрана тогда, козаче. Я помню, как ты сдался холдить монеты и начал писать, что торговать выгодней. Вот так вот это ваше казино и работает. Забрало твою надежду и подменило на ложную. Значит и вера твоя в крипту была слаба. А теперь страдай, больше ничего не остается, как смотреть на то, как все улетело без тебя, а ты сидишь и пишешь про трубочку и чпоки. Реально не знаю как ты еще в силах терпеть, осознавая факт того, что теперь чпокают тебя, причем каждый день и за твои же деньги, в то время, как некоторые тогдашние из этой ветки, я уверен, заработали по несколько лимонов и давно уже отсюда свалили
spacemachine
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 16:53

як Бінанс "чпокає" своїх клієнтів https://youtu.be/-wecnU1qBZ4
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 17:20

куда сейчас по прет?

есть предположение что в азийскую сессию деньги переливаться из фонды Китая в Крипту. В воскресенье ночью был рост. Хотя, китайцам воздух зарыли
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:10

  proftpd66 написав:куда сейчас по прет?

Лонгустинів ще не всіх відчпокали... :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:21

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:куда сейчас по прет?

Лонгустинів ще не всіх відчпокали... :|


может быть ложный верхний будет
proftpd66
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