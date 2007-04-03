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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2741274227432744
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:28

Джанлука Падлюка (Пальюка, Джанлука)
растут бонды 10-летние. Не понятно как день закончится.

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proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:34

лонХую!

  proftpd66 написав:может быть ложный верхний будет

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 18:40

  Козак-характерник написав:
  proftpd66 написав:может быть ложный верхний будет

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надо разбираться. Сколько это в долларах? Сколько это будет годовых со сложным процентом?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:50

Хомяк обыгрывает и хомяков и трейдеров :) :

https://ukrrain.com/homyak_dopomig_gosp ... video.html
Бывалый
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:11

Кефір

Торгую і шукаю точку для лонХу... :|
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:16

А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 20:25

  Amethyst написав:А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?

В мене все працює... :|
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