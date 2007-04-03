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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 вер, 2021 18:28
Джанлука Падлюка (Пальюка, Джанлука)
растут бонды 10-летние. Не понятно как день закончится.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 18:40
надо разбираться. Сколько это в долларах? Сколько это будет годовых со сложным процентом?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 19:50
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:16
А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?
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Додано: Пон 27 вер, 2021 20:25
Amethyst написав:
А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?
В мене все працює...
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:42
Amethyst написав:
А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?
Если приложение используешь, то очисти кеш.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:57
pfauter написав: Amethyst написав:
А шо с режимом TradingView на Банане? У меня 2й день не фурычит
Или шото спецом нажать де надо?
Если приложение используешь, то очисти кеш.
Угу. пристрелил куки. Заодно и все настройки съехали.
Но похоже, Бинанс чуток резкость навел в вэб-интер-се
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Amethyst
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Додано: Пон 27 вер, 2021 22:31
Маніпулька ніяк не вгомониться...
Дратує його моє 100 плече...
Нова точка входу.
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