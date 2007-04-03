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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 11:27
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:31
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:47
2001
биток взлетит?
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proftpd66
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54
proftpd66 написав:
биток взлетит?
Лонгустинів ще багато. Разом з маніпулем бум мацяти точку входу.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:08
proftpd66 Сейчас ничего конкретного сказать не могу)
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2001
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:45
Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!!
На морозиво!!!
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:17
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proftpd66
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:24
Мне кажется что сейчас ложный вверх и сейчас рухнит на 30к )
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proftpd66
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:29
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:39
Козак-характерник написав:
Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!!
На морозиво!!!
ЛОЛ, зачем ты непосвященных читателей дуришь? Манипуль тебя уже как минимум на 20ку у.е. начпокал.
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Zebra
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