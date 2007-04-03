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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2742274327442745
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:27

  J написав:Зображення


Тема манипуля не раскрыта. :lol:
lrs7719
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лонХую! шорТую!

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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:47

2001

биток взлетит?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:54

  proftpd66 написав:биток взлетит?

Лонгустинів ще багато. Разом з маніпулем бум мацяти точку входу. :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:08

proftpd66 Сейчас ничего конкретного сказать не могу)
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:45

Кайф!

Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!! :D На морозиво!!! :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:17

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

бонды растут
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:24

Мне кажется что сейчас ложный вверх и сейчас рухнит на 30к )
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:29

наздак попустило

https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite

есть надежда, что не грохнет
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:39

  Козак-характерник написав:Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!! :D На морозиво!!! :|

ЛОЛ, зачем ты непосвященных читателей дуришь? Манипуль тебя уже как минимум на 20ку у.е. начпокал.
Zebra
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