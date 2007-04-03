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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2743274427452746
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:16

  Козак-характерник написав:Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!! :D На морозиво!!! :|


а жене цвіти? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:49

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!! :D На морозиво!!! :|


а жене цвіти? :)

какіє еще жені у 42 летнего трейдуна спустившего сбережения на бинанс шортя биток по 7к, потом поехавшего на заработки в Германию после ликвидации и с новым кешем якобы снова крутящего манипуля на шесте? :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:07

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Бинанс предупредил об обновлении системы завтра...Верный признак того,что будет резкий и сильный движ на днях.Они всегда обновляются перед резкими проливами,чтоб для хомяков загона хватило...Казак-готуйся,манипуль напяливает контрацептивы.Расставил ордера без стыда и совести на самых непредсказуемых казалось бы ценниках-будем ловить ножи и кидать их обратно на отскоке...А там как получится.Всем терпения и удачи!
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:12

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Начпокал маніпуля вже на 237 баксів!!!! :D На морозиво!!! :|


а жене цвіти? :)


0.1% в день с капитализацией это 50% годовых в год
1% в день с капитализацией это 440%-570% годовых в год

0.05%-0.1% - это консервативная торговля, 10-60минут в день. При 300к$ и если выбрать брокера нормального, не криптой, то можно 7.5к$ в месяц легко заработать. Главное чтобы брокера найти с гарантиями, не криптой.

https://www.investing.com/indices/nasdaq-composite

УРА!
наздак растет. Есть вероятность что в конец дня в США выстрел будет
proftpd66
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