а жене цвіти?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:16
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:49
какіє еще жені у 42 летнего трейдуна спустившего сбережения на бинанс шортя биток по 7к, потом поехавшего на заработки в Германию после ликвидации и с новым кешем якобы снова крутящего манипуля на шесте?
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:07
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Бинанс предупредил об обновлении системы завтра...Верный признак того,что будет резкий и сильный движ на днях.Они всегда обновляются перед резкими проливами,чтоб для хомяков загона хватило...Казак-готуйся,манипуль напяливает контрацептивы.Расставил ордера без стыда и совести на самых непредсказуемых казалось бы ценниках-будем ловить ножи и кидать их обратно на отскоке...А там как получится.Всем терпения и удачи!
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:12
0.1% в день с капитализацией это 50% годовых в год
1% в день с капитализацией это 440%-570% годовых в год
0.05%-0.1% - это консервативная торговля, 10-60минут в день. При 300к$ и если выбрать брокера нормального, не криптой, то можно 7.5к$ в месяц легко заработать. Главное чтобы брокера найти с гарантиями, не криптой.
УРА!
наздак растет. Есть вероятность что в конец дня в США выстрел будет
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:54
наздак упал опять. Крипта хронологично отображается наздака
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:33
Дожились
в китайщині повний бан на крипту,
через неї ставють заводи і пароходи...
люди вимикають мікрохвильовки і перуть труси в пралках по графіку
нагадує часи серсере ))
https://news.finance.ua/ru/news/-/50106 ... klyuchenij
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:45
Ну так, а что делать,если они с индусами расплодились как кроли,ресурсов на всех не хватает.Пока Европа в 19 и 20веке уничтожала друг друга в бесконечных идиотских войнах с невероятной агрессией и упорством,сокращая свою и не без того высокую популяцию-эти,как выражается Казак-чпокались и жили обыденной жизнью,даже вторжение Японии в Китай-совершенно не пошатнуло демографию поднебесной и английская колонизация Индии-тоже...Так что,удивляться не приходится..Что нужно-будет отобрано у дряхлеющей и деби-лизирующей рассеи,так что-это временное явление и нас,волновать тем более не должно.Всему свое время.А запрет криптовалют-им по любому боком выйдет,это явный перебор в современном мире,не в + экономике и инвестициям.Тупо не дают работать и зарабатывать своим же компаниям-майнерам.
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:52
Инвесторам следует выкупать просадки, считает JPMorgan
«Любая слабость должна использоваться для добавления акций», — считает JPMorgan, отмечая, что возобновляющаяся торговля возобновит восходящую тенденцию на, поскольку большее количество циклических секторов будет способствовать росту рынка.
Додано: Вів 28 вер, 2021 19:55
Осталось японцу, "богатый и бедный папа", сказать доллару хана, давайте вложимся в крипту и все понесется
Роберт Кийосаки - Биткоин Будет Стоить Миллион Долларов!
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