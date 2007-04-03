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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2744274527462747
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 22:06

лонХую!

Тузєпух! :|
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 06:20

  zРадио написав:proftpd66

Кийосаки - американец вообще-то ) А позавчера он наванговал "гигантский обвал фондового рынка, золота и биткоина" на октябрь

Зображення

PS: но в целом он промоутер крипты, один из самых авторитетных


где вы были ранее? :) хватит с троллями про бетон спорить :)

может вам 100$ на карту перечислить чтобы Вы тут писали? :)
Востаннє редагувалось proftpd66 в Сер 29 вер, 2021 06:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 06:26

Азия!

Азия!

Что за бред? рост в Азии, когда в США падение?
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 06:27

  greenozon написав:Дожились
в китайщині повний бан на крипту,
через неї ставють заводи і пароходи...
люди вимикають мікрохвильовки і перуть труси в пралках по графіку

нагадує часи серсере ))


https://news.finance.ua/ru/news/-/50106 ... klyuchenij


вот сейчас сессия в Азии и рост. Из фонды Китая в крипту, наверное








  zРадио написав:
  Libo написав:На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.


Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дураками

  Libo написав:Твои мозги сильно воспалены


Рад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могу :lol:

  Libo написав:Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне. :wink:


Речь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили. Вспомни, как Минфин осенью 2018-го бонды размещал при ставке ФРС 2,4% - под 12%, Карл!!!

  Libo написав:ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел. :?


То ты так внимательно читаешь аналитику (и понимание ситуации соответствующее)

Зображення



> ФРС 2,4% - под 12%

то было через 10 лет после 2008.

Сейчас это будет в 2029году?
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