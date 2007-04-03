zРадио написав:

Libo написав: На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.

На развивающиеся рынки непосредственно может повлиять резкое повышение ставки феда, а снижение объема покупки бондов федом не повлияет никоим образом.

Libo написав: Твои мозги сильно воспалены Твои мозги сильно воспалены

Libo написав: Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне. Долгосрочные планы феда постепенно, на протяжении нескольких лет поднять ставку до 1,75-2%. Вы сильно боитесь ставки по доллару в 2%? Катастрофа в семейном бюджете наступит, если придется брать в долг доллары по 5%? Отож. Вы итак редко берете доллар при любой ставке. У вас есть своя гривна, свои ставки, свои банки и свои покупки в гривне.

Libo написав: ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел. ЗЫ Рипорт почитаю, но по-моему вода в ступе. Они десятилетия пишут одно и тоже. И в оглавлении про тейперинг ничего не увидел.

Сырье обвалилось в 2011-м по завершению TARP (QE1-3), валюты развивающихся рынков - в 2014-2015 гг на тейперинге. Ставку начали поднимать только в 2016-м, а приток капитала в высокоспекулятивные активы иссяк раньше - рисками крупные инвесторы управлять умеют, не нужно их считать дуракамиРад буду ошибиться, но, вероятнее всего, это не у меня воспаленные мозги, а у тебя беспечное неведение. Как говорится, оптимист - это недоинформированный пессимист. Так что проверь, где у тебя брешь в знаниях. Тем более, что я тебе помогаю с этим как могуРечь не в семейных бюджетах, а в склонности инвесторов к риску. Когда доходность >=2% можно взять в безрисковых fixed income (американских трежерях, или других праймах), все остальные заемщики будут в жутчайшем дефиците ликвидности, какую бы доходность они не предложили.То ты так внимательно читаешь аналитику (и понимание ситуации соответствующее)