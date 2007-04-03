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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2745274627472748
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:44

Бонты минус 1.4%
Фонда рост медленный почти нету
серебрушка Silver 21.712 -0.755 -3.36%
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 15:56

Чпокаю маніпуля на лонХ/шорт по дєду. Зі 125 плечем і вєсєлуха!!! :D На морозиво! 8)
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:12

Цікава картинка від J.P. Morgan: інституціонали наразі віддають перевагу ETH

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Mugwort
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 18:21

BNB через трубочку надувають... :|
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 20:11

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet
Zebra
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