Бонты минус 1.4%
Фонда рост медленный почти нету
серебрушка Silver 21.712 -0.755 -3.36%
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:44
Бонты минус 1.4%
Фонда рост медленный почти нету
серебрушка Silver 21.712 -0.755 -3.36%
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:56
Додано: Сер 29 вер, 2021 18:12
Додано: Сер 29 вер, 2021 20:11
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На битфинекс заходят биточки уже несколько дней
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