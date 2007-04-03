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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:44
Бонты минус 1.4%
Фонда рост медленный почти нету
серебрушка Silver 21.712 -0.755 -3.36%
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Додано: Сер 29 вер, 2021 18:21
BNB через трубочку надувають...
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Додано: Сер 29 вер, 2021 20:11
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:04
proftpd66 написав:
Эксперты есть?
куда идем мы с пятачком?
Самое трудное в нашей работе - ждать
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:17
И что из этого следует?
Смотрю, когда на Битфинексе (в июне) был минимум битков на балансе, тогда и цена битка была на минимуме. И наоборот. Значит ли это что цена вырастет? Или наоборот?
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zsasha111
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:23
zsasha111 написав:
И что из этого следует?
Смотрю, когда на Битфинексе (в июне) был минимум битков на балансе, тогда и цена битка была на минимуме. И наоборот. Значит ли это что цена вырастет? Или наоборот?
Заводят, чтобы продать.Это к падению цены.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:24
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:24
2001 написав: proftpd66 написав:
Эксперты есть?
куда идем мы с пятачком?
Самое трудное в нашей работе - ждать
Технически треугольник пробит вниз.И дажа ретест был.Соотв цель 35-38.Но пока не далеко упали и любая новость или манипуляция могут развернуть рынок.
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