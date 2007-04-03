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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:30
біржа для бомжів - не показник
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greenozon
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Додано: Сер 29 вер, 2021 21:38
За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.
Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.
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