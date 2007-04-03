Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней
https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet
біржа для бомжів - не показник
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:30
біржа для бомжів - не показник
Додано: Сер 29 вер, 2021 21:38
За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.
Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09
Следует, что перевес желающих продать немного больше, чем купить - но не более того. Панической распродажи нет, скорее есть фиксация прибыли запоздалыми игроками, которые выводили при ценах 3хххх.
Додано: Сер 29 вер, 2021 23:23
в целом да, но пока предположение почему биток не корректируется в сторону 50к в посте выше
Зараз переглядають цей форум: drevlyanin, Zebra і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|