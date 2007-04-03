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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2746274727482749
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:30

  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet


біржа для бомжів - не показник
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 21:38

  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet

За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.

Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:09

  zsasha111 написав:
  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet

И что из этого следует?
Смотрю, когда на Битфинексе (в июне) был минимум битков на балансе, тогда и цена битка была на минимуме. И наоборот. Значит ли это что цена вырастет? Или наоборот? :roll:

Следует, что перевес желающих продать немного больше, чем купить - но не более того. Панической распродажи нет, скорее есть фиксация прибыли запоздалыми игроками, которые выводили при ценах 3хххх.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 23:23

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet

За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.

Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.

в целом да, но пока предположение почему биток не корректируется в сторону 50к в посте выше
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 00:16

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet

За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.

Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.

в целом да, но пока предположение почему биток не корректируется в сторону 50к в посте выше

Верно, эту кучу деда хотят слить ещё с лета, но не по 40к, для этого уже было много возможностей, а хотя бы по 50к. Всё лето ждали слива ниже 30к, а он так и не наступил. Китай уже своё отработал, разве что там расстреливать начнут за крипту. Я не исключаю проскальзывание ниже 40к, но вряд ли дед там закрепится.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 00:17

  greenozon написав:
  Zebra написав:На битфинекс заходят биточки уже несколько дней https://bitinfocharts.com/ru/bitcoin/wa ... coldwallet


біржа для бомжів - не показник

на холодному кошелі біржі - бітка на $8 млрд - бомж-біржа?
Zebra
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  #<1 ... 2746274727482749
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