За весь сентябрь приросло всего 8к, с 182к до 190к. Это целых +4%. С 10 по 20 мая, когда курс деда фактически уполовинился, приросло с 113к до 146к, это +29%.
Через 3 недели потолок госдолга США в очередной раз поднимут, 30 триллионов уже рядом. Так что крипте и золоту может полегчать.
в целом да, но пока предположение почему биток не корректируется в сторону 50к в посте выше
Верно, эту кучу деда хотят слить ещё с лета, но не по 40к, для этого уже было много возможностей, а хотя бы по 50к. Всё лето ждали слива ниже 30к, а он так и не наступил. Китай уже своё отработал, разве что там расстреливать начнут за крипту. Я не исключаю проскальзывание ниже 40к, но вряд ли дед там закрепится.