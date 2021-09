Додано: Чет 30 вер, 2021 06:29

Yesterday, Judge Katherine Polk Failla of the U.S. District Court for the Southern District of New York issued a 127-page opinion and order dismissing half of the class action plaintiffs' claims against Bitfinex and Tether, including all of their RICO claims. Plaintiffs filed their original complaint almost two years ago and the case is now in shambles. Even for the remaining claims, the Court's order raises substantial issues that will ultimately be fatal to the plaintiffs' case. With half their case now dismissed, their primary expert debunked, and their lead law firm embroiled in its own internecine war - with its partners and former partners trading allegations of fraud and ethics violations - this case is doomed. This is unsurprising given that plaintiffs' claims are meritless.



Bitfinex and Tether look forward to litigating this case and won't settle what remains of the plaintiffs' baseless claims. Litigation will expose this case for what it is: a clumsy attempt at a money grab, which recklessly harms the whole cryptocurrency ecosystem.



We are grateful to Judge Failla for her meticulous opinion, which exposed many deficiencies in the plaintiffs' claims.





Вчера судья Кэтрин Полк Файлла из Окружного суда США Южного округа Нью-Йорка издала 127-страничное заключение и постановление об отклонении половины требований истцов группового иска к Bitfinex и Tether, включая все их требования RICO. Истцы подали первоначальную жалобу почти два года назад, и в настоящее время дело находится в упадке. Даже в отношении остальных требований постановление Суда поднимает существенные вопросы, которые в конечном итоге будут фатальными для дела истцов. Теперь, когда половина их дела отклонена, их главный эксперт опровергнут, а их ведущая юридическая фирма втянута в собственную междоусобную войну, когда ее партнеры и бывшие партнеры обмениваются обвинениями в мошенничестве и нарушении этических норм, это дело обречено. Это неудивительно, учитывая необоснованность требований истцов.



Bitfinex и Tether надеются на судебное разбирательство по этому делу и не урегулируют то, что осталось от необоснованных требований истцов. Судебный процесс разоблачит это дело: неуклюжая попытка захватить деньги, которая безрассудно вредит всей криптовалютной экосистеме.



Мы благодарны судье Фаилле за ее дотошное заключение, которое выявило многие недостатки в требованиях истцов.