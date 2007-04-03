|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:20
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29583
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 2104 раз.
- Подякували: 2192 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:36
Bitfinex упал
We are investigating issues with the platform and have to temporarily halt trading. We will keep everyone updated on here and our status page as we know more.
We apologise for the inconvenience.
-
impoil
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 03.10.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|83379
|208673110
|
|
|7753
|8880448
|
Чет 30 вер, 2021 08:16
ЛОБ
|
|38
|69702
|