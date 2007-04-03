RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2747274827492750
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:20

лонХую! шорТую!

Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29584
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 2192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Bitfinex упал

We are investigating issues with the platform and have to temporarily halt trading. We will keep everyone updated on here and our status page as we know more.
We apologise for the inconvenience.

Обновление: биржа заработала спустя 2,5 часа простоя
impoil
 
Повідомлень: 5
З нами з: 03.10.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:39

Відкупляйте на просадках кєшу та еос... 8) Ми будєм баХатиє... 8)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29584
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 2192 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 12:41

я наторговал дедом x25 и взял вчера позицию WAVES

создал ордел лонг ночью деда 40500, но дед упал на 40900

Зображення


Зображення
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4291
З нами з: 22.12.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:11

  Козак-характерник написав:Відкупляйте на просадках кєшу та еос... 8) Ми будєм баХатиє... 8)

Шов 4-ий год багатєнія, а всьо ніяк
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10384
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1461 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2747274827492750
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8338, 8339, 8340
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83392 208685058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 12:37
change_pm
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7753 8891019
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 08:16
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10262)
30.09.2021 14:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.