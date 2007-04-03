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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:20
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Козак-характерник
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:36
Bitfinex упал
We are investigating issues with the platform and have to temporarily halt trading. We will keep everyone updated on here and our status page as we know more.
We apologise for the inconvenience.
Обновление: биржа заработала спустя 2,5 часа простоя
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impoil
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:39
Відкупляйте на просадках кєшу та еос...
Ми будєм баХатиє...
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Козак-характерник
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Додано: Чет 30 вер, 2021 12:41
я наторговал дедом x25 и взял вчера позицию WAVES
создал ордел лонг ночью деда 40500, но дед упал на 40900
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proftpd66
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Додано: Чет 30 вер, 2021 13:11
Козак-характерник написав:
Відкупляйте на просадках кєшу та еос...
Ми будєм баХатиє...
Шов 4-ий год багатєнія, а всьо ніяк
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Zebra
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