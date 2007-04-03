Козак-характерник написав:Відкупляйте на просадках кєшу та еос... Ми будєм баХатиє...
Кому это нафталиновое говни-ще нужно,особенно КЭШа....Выкупим EOS по 1-1.5бакса,но всему свое время..Шо там,манипуль опять нанизал тебя?? Это вертолет Вова,цигель Ай Лю-Лю То вверх,то вниз-в подарок,мороженое,чтоб не плакал
Если биток вернётся на 50к, назад он уже не пойдет, может случиться поход к 57к, а дальше врятли, основная толпа покупателей 4 месяца покупала на объемах его там в начале года. Сейчас объемов нет, кто хотел уже слился, к тому же куча негативных новостей. Остались самые стойкие которые ждут 60к
Zebra написав:Если биток вернётся на 50к, назад он уже не пойдет, может случиться поход к 57к, а дальше врятли, основная толпа покупателей 4 месяца покупала на объемах его там в начале года. Сейчас объемов нет, кто хотел уже слился, к тому же куча негативных новостей. Остались самые стойкие которые ждут 60к
если на 60к дед, то я заработаю на альтах 1300$. С меня пиво