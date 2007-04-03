Додано: Чет 30 вер, 2021 16:40

osafly написав: Я Вас уважаю как толкового и знающего человека,но мне кажется,Вы увлеклись и заигрались,потеряв осторожность за полтора года бычьего рынка..Уже осень,рынки начинает штормить и лихорадить.Ходить по краю,как это делают пару товарищей здесь...Булран уже прошел...Не спорю-может быть еще всплеск в октябре-ноябре и пробитие уровня доминации 40% по альтам до 37-36%,но нужно хотя бы дождаться еще завершающей фазы коррекции,те же 35-38тыс по битку и еще просадки альтов порядка 20-30%...под краткосрочный лонг.Если нет,откупать альты на уровнях доминации 41-42%....не,я пас...Наградой могут быть антииксы в обратную сторону и почетное звание инвестора на несколько лет..В Тизере сидеть не западло,обидно будет сидеть в альтах,глядя как они тают,как мартовский снег... Каждому свое.

По EOSу стоят ордера по 2.9-3.2S под отскок потом сбагрить,по полтора-это будет уже в долго-долгосрок,инвестиционная цель,эта какашка еще выстрелит,но не в этом году.



Я хоть и противник деда,но сейчас торгую только его,потому как он более понятен и предсказуем... Я Вас уважаю как толкового и знающего человека,но мне кажется,Вы увлеклись и заигрались,потеряв осторожность за полтора года бычьего рынка..Уже осень,рынки начинает штормить и лихорадить.Ходить по краю,как это делают пару товарищей здесь...Булран уже прошел...Не спорю-может быть еще всплеск в октябре-ноябре и пробитие уровня доминации 40% по альтам до 37-36%,но нужно хотя бы дождаться еще завершающей фазы коррекции,те же 35-38тыс по битку и еще просадки альтов порядка 20-30%...под краткосрочный лонг.Если нет,откупать альты на уровнях доминации 41-42%....не,я пас...Наградой могут быть антииксы в обратную сторону и почетное звание инвестора на несколько лет..В Тизере сидеть не западло,обидно будет сидеть в альтах,глядя как они тают,как мартовский снег... Каждому свое.По EOSу стоят ордера по 2.9-3.2S под отскок потом сбагрить,по полтора-это будет уже в долго-долгосрок,инвестиционная цель,эта какашка еще выстрелит,но не в этом году.Я хоть и противник деда,но сейчас торгую только его,потому как он более понятен и предсказуем...

Мне думается, мы приближаемся к финальной части булрана. В октябре поднимут потолок штатовского госдолга, потому что у них другого выхода нет, реально нечем финансировать текущие статьи расходов. Под это феды напечатают ещё пару триллионов баксов и дадут их в долг госдепу. Китай сейчас сбивает цены на сырьё, имитируя энергетический кризис и борьбу за экологию, которую они 30 лет на болте вертели, но реально до зимней олимпиады в феврале они будут ситуацию держать под контролем, а на крипту их влияние скоро станет как у какой-нибудь Турции, на которую всем пох. А когда выкатят свой цифровой юань, на него тоже всем в мире будет пох.Сейчас цель именно локальный лонг без перехая. По эосу уже 3,63 было, можно ждать 3,2 и не дождаться. Если же дед упадёт до 35к, это будет не завершающая фаза корекции, а ещё один застой как летом, который только в следующем году отыграем. Если фонда к тому времени успеет упасть, так и вообще хз когда.