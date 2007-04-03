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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2748274927502751
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:14

  Козак-характерник написав:Відкупляйте на просадках кєшу та еос... 8) Ми будєм баХатиє... 8)


Правильно. Слушайте, КХ он дурного не посоветует - торгуйте с плечом в 125, покупайте два самых больших и наиболее бесперспективных УГ. Чего там ещё гуру выдаст...
Кстати, это вообще реальный человек? Мне кажется, что это тупо бот, который из 10 слов генерит посты.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:30

  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Відкупляйте на просадках кєшу та еос... 8) Ми будєм баХатиє... 8)


Кому это нафталиновое говни-ще нужно,особенно КЭШа....Выкупим EOS по 1-1.5бакса,но всему свое время..

С таким подходом можно весь булран просидеть в тезере
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:32

Раз такая пьянка

Закрыл солану и биток по стоп-лосс на прибыль, так как не понятно куда пойдет рынок и перезашел в деда



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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:41

лонХую! шорТую!

Чпокайтесь маніпулі, але не з козаками...Бо козаки такі люди, що лихо зроблять з вами... :mrgreen:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:53

  proftpd66 написав:я еще дедом наторговал и взял Солану. Что с ней делать не знаю


Еще один ученик Казака....В банки ее теперь замаринуй и поставь в погреб,года на полтора..Ну,если будет очень кушать хотеться,зимой вытянешь-продашь баксов по 70 и ниже
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:57

Дед за неделю 4 раза не смог пробить 40к. По идее теперь отскочит к верхней границе коридора. Разные зеки-эосы сделают хотя бы +30% от локального дна.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:06

  phantom_systems написав:
  osafly написав:
  Козак-характерник написав:Відкупляйте на просадках кєшу та еос... 8) Ми будєм баХатиє... 8)


Кому это нафталиновое говни-ще нужно,особенно КЭШа....Выкупим EOS по 1-1.5бакса,но всему свое время..

С таким подходом можно весь булран просидеть в тезере


Я Вас уважаю как толкового и знающего человека,но мне кажется,Вы увлеклись и заигрались,потеряв осторожность за полтора года бычьего рынка..Уже осень,рынки начинает штормить и лихорадить.Ходить по краю,как это делают пару товарищей здесь...Булран уже прошел...Не спорю-может быть еще всплеск в октябре-ноябре и пробитие уровня доминации 40% по альтам до 37-36%,но нужно хотя бы дождаться еще завершающей фазы коррекции,те же 35-38тыс по битку и еще просадки альтов порядка 20-30%...под краткосрочный лонг.Если нет,откупать альты на уровнях доминации 41-42%....не,я пас...Наградой могут быть антииксы в обратную сторону и почетное звание инвестора на несколько лет..В Тизере сидеть не западло,обидно будет сидеть в альтах,глядя как они тают,как мартовский снег... Каждому свое.
По EOSу стоят ордера по 2.9-3.2S под отскок потом сбагрить,по полтора-это будет уже в долго-долгосрок,инвестиционная цель,эта какашка еще выстрелит,но не в этом году.

Я хоть и противник деда,но сейчас торгую только его,потому как он более понятен и предсказуем...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:09

  phantom_systems написав:Дед за неделю 4 раза не смог пробить 40к. По идее теперь отскочит к верхней границе коридора. Разные зеки-эосы сделают хотя бы +30% от локального дна.


Сделают....Но где то дно???? Вы знаете??? Я лично-нет.Особенно по EOSу :lol: У этой монеты нет дна :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Смотрю на покемонов панкейка и думаю - а ведь это мог сделать любой. И за гроши. И всего 3 месяца назад. Типо на медвежьем рынке...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 16:40

  osafly написав:Я Вас уважаю как толкового и знающего человека,но мне кажется,Вы увлеклись и заигрались,потеряв осторожность за полтора года бычьего рынка..Уже осень,рынки начинает штормить и лихорадить.Ходить по краю,как это делают пару товарищей здесь...Булран уже прошел...Не спорю-может быть еще всплеск в октябре-ноябре и пробитие уровня доминации 40% по альтам до 37-36%,но нужно хотя бы дождаться еще завершающей фазы коррекции,те же 35-38тыс по битку и еще просадки альтов порядка 20-30%...под краткосрочный лонг.Если нет,откупать альты на уровнях доминации 41-42%....не,я пас...Наградой могут быть антииксы в обратную сторону и почетное звание инвестора на несколько лет..В Тизере сидеть не западло,обидно будет сидеть в альтах,глядя как они тают,как мартовский снег... Каждому свое.
По EOSу стоят ордера по 2.9-3.2S под отскок потом сбагрить,по полтора-это будет уже в долго-долгосрок,инвестиционная цель,эта какашка еще выстрелит,но не в этом году.

Я хоть и противник деда,но сейчас торгую только его,потому как он более понятен и предсказуем...

Мне думается, мы приближаемся к финальной части булрана. В октябре поднимут потолок штатовского госдолга, потому что у них другого выхода нет, реально нечем финансировать текущие статьи расходов. Под это феды напечатают ещё пару триллионов баксов и дадут их в долг госдепу. Китай сейчас сбивает цены на сырьё, имитируя энергетический кризис и борьбу за экологию, которую они 30 лет на болте вертели, но реально до зимней олимпиады в феврале они будут ситуацию держать под контролем, а на крипту их влияние скоро станет как у какой-нибудь Турции, на которую всем пох. А когда выкатят свой цифровой юань, на него тоже всем в мире будет пох.

Сейчас цель именно локальный лонг без перехая. По эосу уже 3,63 было, можно ждать 3,2 и не дождаться. Если же дед упадёт до 35к, это будет не завершающая фаза корекции, а ещё один застой как летом, который только в следующем году отыграем. Если фонда к тому времени успеет упасть, так и вообще хз когда.
phantom_systems
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