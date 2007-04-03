Биток до конца года вероятно еще поболтается в этом треугольнике.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток до конца года вероятно еще поболтается в этом треугольнике.
Додано: Чет 30 вер, 2021 17:53
Ну очень интересно получается...Фонда повалилась, а биток подрастает.Как бы не прорвало.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:12
Бонды снижаются, это свадьба со знаком плюс.
Фонда не обвалилась, а не много назад.
Наздак назад и Тесла.
UPD:
Уже обвалилась
У меня не было времени наторговать, и я профтыкал не много, и с улицы не удобно через телефон
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17
Ну да,насбивали...Что Европроститутки со своими потоками-нитками и газопроводами новыми,уже по штуке баксов газ на хабах покупают..На Китайскую хитрую ж..... всегда найдется винт с хитрой резьбой.Боюсь,в любой момент можем увидать повторение марта 2020г...Ростет месяцами,а епнется все за несколько дней,многие и глазом моргнуть не успеют.Вот Вам нужен будет EOS в портфеле по 3.8,когда он будет стоить 1 бакс и потом будет дро.....туда-сюда на уровне 2-2.5 полгода-год??? Мне лично нет...Основной булран уже прошел...Отдельные новые монеты может будут стрелять....Но с альтой реально сейчас стремно связываться по текущим ценам.Проще торговать биткоин...Во всяком случае,даже от апрельско-майских хаев,на 90%+ он точно не сложится...чего не скажешь о...
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:18
|