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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2750275127522753>
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток до конца года вероятно еще поболтается в этом треугольнике.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:53

Ну очень интересно получается...Фонда повалилась, а биток подрастает.Как бы не прорвало.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:12

Бонды снижаются, это свадьба со знаком плюс.
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield


Фонда не обвалилась, а не много назад.
Наздак назад и Тесла.
UPD:
Уже обвалилась :)


У меня не было времени наторговать, и я профтыкал не много, и с улицы не удобно через телефон


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proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:16

UPD:

Наздак и теслу резко вверх!

Бонды упали!
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17

Обєми мізерні. Пострижуть шортунів і знов на дно. :|
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:17

  phantom_systems написав: Китай сейчас сбивает цены на сырьё, имитируя энергетический кризис и борьбу за экологию


Ну да,насбивали...Что Европроститутки со своими потоками-нитками и газопроводами новыми,уже по штуке баксов газ на хабах покупают..На Китайскую хитрую ж..... всегда найдется винт с хитрой резьбой.Боюсь,в любой момент можем увидать повторение марта 2020г...Ростет месяцами,а епнется все за несколько дней,многие и глазом моргнуть не успеют.Вот Вам нужен будет EOS в портфеле по 3.8,когда он будет стоить 1 бакс и потом будет дро.....туда-сюда на уровне 2-2.5 полгода-год??? Мне лично нет...Основной булран уже прошел...Отдельные новые монеты может будут стрелять....Но с альтой реально сейчас стремно связываться по текущим ценам.Проще торговать биткоин...Во всяком случае,даже от апрельско-майских хаев,на 90%+ он точно не сложится...чего не скажешь о...
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:18

  Козак-характерник написав:Обєми мізерні. Пострижуть шортунів і знов на дно. :|


может же быть ложный вверх, а потом, то есть, сейчас бабах и резко в низ


А где смотреть объем? Там всегда кажется 30B?
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 30 вер, 2021 18:20, всього редагувалось 1 раз.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:19

  osafly написав:Отдельные новые монеты может будут стрелять....Но с альтой реально сейчас стремно связываться по текущим ценам.Проще торговать биткоин...

З дєдом простіше, но як хедж можна і альту юзати.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:21

  proftpd66 написав:
  Козак-характерник написав:Обєми мізерні. Пострижуть шортунів і знов на дно. :|


может же быть ложный вверх, а потом, то есть, сейчас бабах и резко в низ

Я вже тих роботів маніпуля вивчив. :) Як тільки ставку робиш - проти тебе пре....Маніпулька збуджується... :) Кинув для затравки шорт і все поперло... :mrgreen: І шорт файний взяв потім по дєду :D Торгую і коригую точки лонХу і шорту. В обидва боки граю.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 30 вер, 2021 18:22, всього редагувалось 1 раз.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:22

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Отдельные новые монеты может будут стрелять....Но с альтой реально сейчас стремно связываться по текущим ценам.Проще торговать биткоин...

З дєдом простіше, но як хедж можна і альту юзати.


На такой доминации Вова,страшно с альтами уже связываться.Выхлопу может быть не много,а убытков можно получить прилично.
osafly
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