Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:24
osafly написав:
На такой доминации Вова,страшно с альтами уже связываться.Выхлопу может быть не много,а убытков можно получить прилично.
Навпаки класно. На альті можна кучу іксів наварити...Але з хеджем обовязково. Треба щоб обидві позиції протилежні були плюсові. І торгувати потихеньку на морозиво.
Я не закриваю позиціїї. Для мене це завжди страховка проти сквізу.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
proftpd66
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
proftpd66 написав:
Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
Все залежить від ставок хомок. Все інше - пуйня!
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