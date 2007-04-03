Навпаки класно. На альті можна кучу іксів наварити...Але з хеджем обовязково. Треба щоб обидві позиції протилежні були плюсові. І торгувати потихеньку на морозиво. Я не закриваю позиціїї. Для мене це завжди страховка проти сквізу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:24
Навпаки класно. На альті можна кучу іксів наварити...Але з хеджем обовязково. Треба щоб обидві позиції протилежні були плюсові. І торгувати потихеньку на морозиво. Я не закриваю позиціїї. Для мене це завжди страховка проти сквізу.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Для инвесторов.
Зебра, теперь я с вами согласен, что 30К - это новые 6К.
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