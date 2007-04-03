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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2751275227532754>
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:24

  osafly написав:На такой доминации Вова,страшно с альтами уже связываться.Выхлопу может быть не много,а убытков можно получить прилично.

Навпаки класно. На альті можна кучу іксів наварити...Але з хеджем обовязково. Треба щоб обидві позиції протилежні були плюсові. І торгувати потихеньку на морозиво. :D Я не закриваю позиціїї. Для мене це завжди страховка проти сквізу.
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:28

  proftpd66 написав:А где смотреть объем?

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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32

  proftpd66 написав:Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?

Все залежить від ставок хомок. Все інше - пуйня! :D
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 20:40

Когда мы будем так на крипта ?


proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://prnt.sc/1u9yryo
Для инвесторов.
Зебра, теперь я с вами согласен, что 30К были новыми 6К
spacemachine
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:39

вчера взял деда по 43137 и поставил профит 43900

43$ прибыль
сегодня в лонг закрылся

Зображення


позиции стоят такое, переставил стоп в профит, вдруг опять обвалится.

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proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58

солана была сегодня 144.8

а я поставил профит 145

обидно, провтыкал 80$ :cry:

на первом скриншотне написано, что 80$ по курсу 144$

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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:07

Сильное сопротивление быков.

Я думал что сходим вниз, но быки давят вверх
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:00

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