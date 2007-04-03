Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 30 вер, 2021 18:24
osafly написав:
На такой доминации Вова,страшно с альтами уже связываться.Выхлопу может быть не много,а убытков можно получить прилично.
Навпаки класно. На альті можна кучу іксів наварити...Але з хеджем обовязково. Треба щоб обидві позиції протилежні були плюсові. І торгувати потихеньку на морозиво.
Я не закриваю позиціїї. Для мене це завжди страховка проти сквізу.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
proftpd66
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Додано: Чет 30 вер, 2021 18:32
proftpd66 написав:
Бонды в низ. И фонда в низ. Может ложный и потом на вверх?
Все залежить від ставок хомок. Все інше - пуйня!
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Додано: Чет 30 вер, 2021 20:40
Когда мы будем так на крипта ?
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 00:22
https://prnt.sc/1u9yryo
Для инвесторов.
Зебра, теперь я с вами согласен, что 30К были новыми 6К
spacemachine
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:39
вчера взял деда по 43137 и поставил профит 43900
43$ прибыль
сегодня в лонг закрылся
позиции стоят такое, переставил стоп в профит, вдруг опять обвалится.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:58
солана была сегодня 144.8
а я поставил профит 145
обидно, провтыкал 80$
на первом скриншотне написано, что 80$ по курсу 144$
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 09:07
Сильное сопротивление быков.
Я думал что сходим вниз, но быки давят вверх
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:00
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