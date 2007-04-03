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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2751275227532754
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:24

лонХую! шорТую!

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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:43

  spacemachine написав:https://prnt.sc/1u9yryo
Для инвесторов.
Зебра, теперь я с вами согласен, что 30К были новыми 6К


...ерня все это. Пока не было теста 200 недельной,я уже не говорю чтоб проткнуть ее сквизом ниже,о дне не может быть и речи,хотя она все время динамично ростет. Чтоб она дошла до уровня 30К,даже не знаю сколько нужно времени,полгода наверное как минимум,при условиях сильной дальнейшей бычки.Второе дно гораздо ниже 30К будет в подарок..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:01

osafly
так а кто говорит, что 30К это дно по битку. 6к тоже дном не было. я жду дно в диапазоне 15-22
spacemachine
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:05

А кто в курсе, на bitfinex напрямую можно завести с карты Visa?
kuzment
 
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