RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2753275427552756>
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:12

  Amethyst написав:Так шо, пока не сливать кефир и бнб?

Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10389
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 2066 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:28

я лонгирую при 47378, а вы ждете 7к или 14к :mrgreen:

Может конечно обвалится, никто не спорит :)
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4309
З нами з: 22.12.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:44

лонХую! шорТую!

Чпокайтесь маніпулі, але не з козаками. :) Бо козаки такі люди, що лихо зроблять з вами... :mrgreen:
Зображення
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29594
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 2199 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:46

Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:08

  Zebra написав:
  Amethyst написав:Так шо, пока не сливать кефир и бнб?

Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.

чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...
DmitryK
 
Повідомлень: 784
З нами з: 24.05.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 181 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:12

  phantom_systems написав:Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к


вопрос, как он сейчас пойдет. резко в низ? Это перед США сессией закупились чтобы взять дешевле перед тем как на 100к идет?
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4309
З нами з: 22.12.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:20

Все перелили в дєда. Альту в джоппу укатали.... :mrgreen: Вона нікому не потрібна. А дєда ще тре напарити лоХам по високим цінам. Мало лоХів ще назбирали. Обємів немає. :| Отчпокають.
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29594
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2104 раз.
Подякували: 2199 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:26

  Козак-характерник написав:Все перелили в дєда. Альту в джоппу укатали.... :mrgreen: Вона нікому не потрібна. А дєда ще тре напарити лоХам по високим цінам. Мало лоХів ще назбирали. Обємів немає. :| Отчпокають.


альта идет почти синхронно
proftpd66
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 4309
З нами з: 22.12.16
Подякував: 341 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:31

  phantom_systems написав:Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к


Ожидал краткосрочно до 45,но не одной часовой свечой от 45 до 47.7К У Вас что,карты Таро об этом сказали,что будет такой квантовый скачок...На каких новостях?? Китай пиз.. что подумает о концепции криптовалютной теории и парадоксальных эмоций в парадигме методологии научного познания блокчейна и экологически чистого майнинга в провинции Хунь Бэй,или Куй Винь??? :mrgreen: :mrgreen: И на рынок пришел не китайский FUD,а Вальхалла!!! А если б он одной такой часовой свечой улетел на 38?? :lol: С альтами что было бы??
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1199
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:39

  proftpd66 написав:
  phantom_systems написав:Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к


вопрос, как он сейчас пойдет. резко в низ? Это перед США сессией закупились чтобы взять дешевле перед тем как на 100к идет?

Деда не для того на 48к загоняли, чтобы сразу вниз. Какие 100к в этом году? Пассажиров наберут, альты подтянут и тоже впарят, потом в очередной раз сольют.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1767
З нами з: 14.04.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2753275427552756>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2001, proftpd66 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8343, 8344, 8345
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
83443 208779675
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 15:40
vitaliian
Валютный рынок в мире 1 ... 774, 775, 776
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7755 8990427
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 09:49
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 69724
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1287)
01.10.2021 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.