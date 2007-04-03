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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:12
Amethyst написав:
Так шо, пока не сливать кефир и бнб?
Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.
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Zebra
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:28
я лонгирую при 47378, а вы ждете 7к или 14к
Может конечно обвалится, никто не спорит
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proftpd66
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 14:46
Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к
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phantom_systems
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:08
Zebra написав: Amethyst написав:
Так шо, пока не сливать кефир и бнб?
Я не вижу вообще смысла сливать эфир, это пирамида для пирамид. 7000 когда будет цена - смело сливайтесь.
чесно говоря хреновая пирамида, с такими то комиссиями. твл у конкурентов уже больше.... весь скам и пирамиды перемещаются на солану, аваланч, бинанс чейн, полигон и иже с ними...
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DmitryK
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:12
phantom_systems написав:
Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к
вопрос, как он сейчас пойдет. резко в низ? Это перед США сессией закупились чтобы взять дешевле перед тем как на 100к идет?
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:20
Все перелили в дєда. Альту в джоппу укатали....
Вона нікому не потрібна. А дєда ще тре напарити лоХам по високим цінам. Мало лоХів ще назбирали. Обємів немає.
Отчпокають.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:26
Козак-характерник написав:
Все перелили в дєда. Альту в джоппу укатали....
Вона нікому не потрібна. А дєда ще тре напарити лоХам по високим цінам. Мало лоХів ще назбирали. Обємів немає.
Отчпокають.
альта идет почти синхронно
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proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:31
phantom_systems написав:
Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к
Ожидал краткосрочно до 45,но не одной часовой свечой от 45 до 47.7К У Вас что,карты Таро об этом сказали,что будет такой квантовый скачок...На каких новостях?? Китай пиз.. что подумает о концепции криптовалютной теории и парадоксальных эмоций в парадигме методологии научного познания блокчейна и экологически чистого майнинга в провинции Хунь Бэй,или Куй Винь???
И на рынок пришел не китайский FUD,а Вальхалла!!! А если б он одной такой часовой свечой улетел на 38??
С альтами что было бы??
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osafly
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:39
proftpd66 написав: phantom_systems написав:
Говорил же вчера, что дед отскочит к верхней границе коридора 40к-50к
вопрос, как он сейчас пойдет. резко в низ? Это перед США сессией закупились чтобы взять дешевле перед тем как на 100к идет?
Деда не для того на 48к загоняли, чтобы сразу вниз. Какие 100к в этом году? Пассажиров наберут, альты подтянут и тоже впарят, потом в очередной раз сольют.
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phantom_systems
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