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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2753275427552756
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:46

phantom_systems

стопы отбить все что есть.

Сейчас на 52 идем?

мне кажется что могут уронить
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:50

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield

Бонды упали

даздак вниз не много и тесла чуть в низ

не понятно

Доу-Джонса вверх
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Индекс доминации упрямо ползет вверх...Почти 43% и решающий по сути момент..Закрепимся выше 43...Сушите весла любители альткоинов.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:57

тесла -1% минус

это много

наздак падает, но DJ растет
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:03

тесла и наздак пытаются вверх

DJ вверх
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:18

Развород на фонде, все в низ уходит
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:29

на фонде попытка разворота

https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
а бонды не растут, это хорошо
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:16

лонХую! шорТую!

Тепер маючи хедж можна спокійно лонгувати дєда і шортити альту гівняну... :) На морозиво! :D

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