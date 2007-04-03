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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:46
phantom_systems
стопы отбить все что есть.
Сейчас на 52 идем?
мне кажется что могут уронить
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:50
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
Бонды упали
даздак вниз не много и тесла чуть в низ
не понятно
Доу-Джонса вверх
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:54
Индекс доминации упрямо ползет вверх...Почти 43% и решающий по сути момент..Закрепимся выше 43...Сушите весла любители альткоинов.
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osafly
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:57
тесла -1% минус
это много
наздак падает, но DJ растет
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:03
тесла и наздак пытаются вверх
DJ вверх
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:18
Развород на фонде, все в низ уходит
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:29
на фонде попытка разворота https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
а бонды не растут, это хорошо
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:16
Тепер маючи хедж можна спокійно лонгувати дєда і шортити альту гівняну...
На морозиво!
Торгуючи, коригувати точки входу.
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Козак-характерник
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