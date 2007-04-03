Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:46
phantom_systems стопы отбить все что есть. Сейчас на 52 идем? мне кажется что могут уронить
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:50
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
Бонды упали
даздак вниз не много и тесла чуть в низ
не понятно
Доу-Джонса вверх
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:54
Индекс доминации упрямо ползет вверх...Почти 43% и решающий по сути момент..Закрепимся выше 43...Сушите весла любители альткоинов.
osafly
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:57
тесла -1% минус
это много наздак падает, но DJ растет
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:03
тесла и наздак пытаются вверх
DJ вверх
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:18
Развород на фонде, все в низ уходит
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:29
на фонде попытка разворота
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
а бонды не растут, это хорошо
proftpd66
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:16
Тепер маючи хедж можна спокійно лонгувати дєда і шортити альту гівняну...
На морозиво!
Торгуючи, коригувати точки входу. Стратегічна мета - спіймати файну точку входа на шорт дєда з плечем 125. І тримати до момента, коли дєд впаде на 3000.
Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 17:51
Козак-характерник
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 18:58
Visa разрабатывает каналы для кросс-чейн платежей в сети второго уровня на основе Ethereum, которые призваны стать «универсальным адаптером» для подключения стейблкоинов и валют центральных банков 🔥
Xenon
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